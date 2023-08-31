فوزنياكي تواصل صحوتها في أمريكا المفتوحة للتنس

حققت كارولين فوزنياكي أكبر فوز منذ عودتها من الاعتزال وتأهلت للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الأربعاء، لتستمر مغامرة اللاعبة الدنمركية في البطولة الكبرى بفوزها 7-5 و7-6 على بترا كفيتوفا المصنفة 11.

وعادت فوزنياكي، التي بلغت النهائي في فلاشينج ميدوز مرتين، إلى الساحة التي تألقت فيها عدة مرات أمام منافسة مألوفة وعدد كبير من الجماهير تحت أضواء ملعب آرثر آش.

وبعد اعتزالها عام 2020 لتكوين أسرة واللعب في ثالث بطولة فقط منذ عودتها للملاعب، أعادت فوزنياكي عقارب الساعة إلى الوراء لتتفوق في معركة بين لاعبتين يبلغ عمرهما 33 عاما وسبق لهما الفوز في البطولات الكبرى.

وقالت فوزنياكي “أشعر بارتياح كبير هنا في نيويورك بشكل عام”.

وأضافت “منذ وصولي إلى هنا يوجد شيء ما يتعلق بالملاعب، كل شيء يدفعني للشعور بالراحة، أنا سعيدة للغاية بفرصة اللعب في استاد آرثر آش”.

وتابعت “قبل ثلاث سنوات إذا سألتني لم أكن لأتخيل العودة للعب مباراة واحدة في هذه الملاعب بأمريكا المفتوحة، خاصة الليلة، من المذهل الفوز في مباراة كهذه”.

وكانت آخر مرة تغلبت فيها فوزنياكي على لاعبة بين المصنفات العشرين الأوائل في البطولة الختامية للموسم عام 2018، عندما تغلبت على كفيتوفا المصنفة الخامسة عالميا آنذاك.

وبعد خمس سنوات، انتهت مواجهتهما 15 بنفس النتيجة.

ولم تبدأ المباراة بشكل جيد لفوزنياكي حيث كسرت كفيتوفا إرسال منافستها التشيكية لتبدأ المباراة، لكن فوزنياكي ردت على الفور بكسر إرسال منافستها ثم انتزعت المجموعة الأولى بكسر إرسال آخر.

ولم تتفوق كفيتوفا على منافستها الدنمركية، التي اكتسبت إعجاب جماهير نيويورك بعودتها للمدينة للمشاركة في ماراثون، لكن كفيتوفا كانت تمتلك أسلحة أخرى.

وأظهرت فوزنياكي أنها لا تزال تمتلك بعض القوة واستخدمتها في تسديد ضربات إرسال ساحقة متتالية لتكسر إرسال منافستها وتحسم المجموعة الأولى.

وظل اللعب متقاربا في المجموعة الثانية ونجحت كفيتوفا في البقاء في المباراة والنتيجة 5-5 وأنقذت نقطتين للفوز بالمباراة لتدفع المجموعة للشوط الفاصل.

لكن فوزنياكي فازت بالشوط الفاصل 7-5 بعدما أطلقت اللاعبة التشيكية ضربة أمامية خارج الملعب.