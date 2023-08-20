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فوز الإسبانية ماريا بيريز بسباق المشي للسيدات ببطولة العالم لألعاب القوى

منذ 12 دقيقة
ألعاب القوى- تعبيرية

ألعاب القوى- تعبيرية

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فازت الإسبانية ماريا بيريز بسباق المشي 20 كيلومترا سيدات ببطولة العالم لألعاب القوى الأحد بعد يوم واحد من فوز مواطنها ألفارو مارتن بنفس السباق في افتتاح البطولة المقامة في بودابست.

وتغلبت بيريز على الأسترالية جيميما مونتاج التي فازت بالفضية والإيطالية أنتونيلا بالميسانو التي حصدت البرونزية.

وعلى غرار مارتن، تصدرت بيريز السباق قبل نحو خمسة كيلومترات على خط النهاية وسجلت زمنا قدره ساعة واحدة و26 دقيقة و51 ثانية.

وحسمت المتسابقة البالغ عمرها 27 عاما لقب بطولة العالم للمرة الأولى بتفوقها بفارق 25 ثانية على مونتاج بينما جاءت بالميسانو البطلة الأولمبية في المركز الثالث بزمن قدره ساعة واحدة و27 دقيقة و26 ثانية.

وحلت كيمبرلي جارسيا ليون حاملة اللقب القادمة من بيرو في المركز الرابع بفارق ست ثوان خلف المتسابقة الإيطالية.

    المصدر :
  • رويترز

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