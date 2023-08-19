فوز الإسباني مارتن بسباق المشي بمنافسات بطولة العالم لألعاب القوى

فاز الإسباني ألفارو مارتن بذهبية سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا للرجال في مستهل منافسات بطولة العالم لألعاب القوى السبت.

وتصدر مارتن السباق قبل نحو خمسة كيلومترات على خط النهاية وقطع مسافة السباق في ساعة واحدة و17 دقيقة و32 ثانية، وهو أسرع زمن في العالم هذا الموسم، على المسار الدائري المبلل وطوله كيلومتر واحد.

وحصل السويدي بيرسيوس كارلستروم على الميدالية الفضية بزمن قدره ساعة واحدة و17 دقيقة و39 ثانية، بينما حل البرازيلي كايو بونفيم ثالثا بعدما قطع مسافة السباق في ساعة واحدة و17 دقيقة و47 ثانية.

وتأخر انطلاق السباق لمدة ساعتين بسبب عاصفة رعدية.