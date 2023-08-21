فوستر حارس إنكلترا السابق يعتزل عن 40 عاما

أعلن حارس مرمى إنكلترا السابق بن فوستر أنه “اعتزل مجددا اليوم الإثنين وبعد شهرين فقط من تمديد تعاقده لعام واحد مع ريكسهام المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الإنكليزي لكرة القدم”.

وقال فوستر في بيان: “الحقيقة بأمانة أن أدائي هذا الموسم لم يصل إلى المستوى الذي أريده، وأشعر أن الآن الوقت المناسب للاعتزال”، وأضاف أنه “اتخذ قراره في الوقت الحالي حتى يساعد ريكسهام على تقييم الخيارات المتاحة قبل غلق باب الانتقالات”.

وأكد فوستر أنه “سيكون لريكسهام دائما مكانة خاصة في قلبي”.

وساهم فوستر في مساعدة الفريق الويلزي على العودة إلى الدرجة الرابعة، وشارك في 12 مباراة خلال فترته مع النادي المملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكليني.

وتراجع حارس إنكلترا السابق عن الاعتزال للتوقيع على عقد لفترة قصيرة مع ريكسهام في آذار/ مارس الماضي قبل أن ينقذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام نوتس كاونتي في الشهر التالي، ليمنح الفريق دفعة في سعيه نحو الصعود من الدرجة الخامسة.