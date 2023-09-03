فوندروسوفا تتجاوز الكسندروفا بسهولة لتتقدم في أمريكا المفتوحة

واصلت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون مسيرتها الرائعة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها على إيكاترينا الكسندروفا 6-2 و6-1 أمس السبت 2\9\2023 لتبلغ الدور الرابع في فلاشينج ميدوز لأول مرة منذ خمس سنوات.

ودخلت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة، والتي حصدت لقبها الكبير في نادي عموم إنجلترا الشهر الماضي، المواجهة مع منافستها الروسية بعد أن خسرت سبعة أشواط فقط.

وخسرت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما إرسالها مرتين في المجموعة الأولى لكنها أظهرت كل مهاراتها في استاد لويس أرمسترونج لتكسر إرسال ألكسندروفا أربع مرات وتحسم المجموعة بسهولة.

وواصلت ألكساندروفا الظهور بأداء مهزوز في المجموعة التالية وسمحت لفوندروسوفا بالتقدم 4-صفر بارتكابها ثالث خطأ مزدوج في المباراة قبل أن تحصد شوطا أخيرا لتتجنب خسارة المجموعة بدون الفوز بأي شوط.

لكن المصنفة 22 لم تسنح لها فرصة العودة في المباراة، بعدما حسمت فوندروسوفا فوزها في 56 دقيقة فقط عندما أطلقت ألكسندروفا ضربة خلفية خارج الملعب.