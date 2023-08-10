فوندروسوفا تحبط عودة فوزنياكي في مونتريال

أوقفت بطلة ويمبلدون ماركيتا فوندروسوفا مسيرة كارولين فوزنياكي، العائدة لمنافسات التنس الاحترافية بعد ثلاث سنوات، في بطولة كندا المفتوحة عند الدور الثاني بفوزها 6-2 و7-5 الليلة الماضية.

واستغلت فوندروسوفا ضرباتها الأمامية الماكرة باليد اليسرى والضربات الساقطة لتجبر فوزنياكي على الركض في أنحاء الملعب خلال ظفرها بالمجموعة الأولى.

وبدا أن فوندروسوفا تريد إنهاء المهمة سريعا حين تقدمت 3-صفر في المجموعة الثانية لكن بسبب الأخطاء المزدوجة نالت فوزنياكي فرصة لكسر الإرسال واغتنمتها لتقلص الفارق إلى 3-1.

وانتفضت اللاعبة الدنمركية، التي أعلنت الاعتزال في 2020 للتفرغ لأسرتها، لتتفوق في ثلاثة أشواط متتالية وكللت 13 دقيقة ملحمية في الشوط السابع لتتقدم 4-3.

وأوقفت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة نزيف النقاط لتتعادل 4-4 ثم 5-5 بإرسال ساحق قبل أن ترتكب فوزنياكي خطأ في ضربة خلفية لتتأخر 6-5.

وحسمت فوندروسوفا، التي هزمت التونسية أنس جابر في نهائي ويمبلدون الشهر الماضي، فوزها التاسع على التوالي لتتأهل لمواجهة الأمريكية الصاعدة كوكو جوف في الدور الثالث.

وفازت جوف على فوندروسوفا في المواجهة الوحيدة بينهما.

وبدت فوزنياكي، المصنفة الأولى على العالم سابقا، محبطة بعد ارتكاب 41 خطأ سهلا في مونتريال.

وقالت فوزنياكي التي نالت بطاقتي دعوة للمشاركة في سينسناتي وأمريكا المفتوحة “سأخرج بكثير من الإيجابيات وسأبني على ذلك للمضي قدما”.

وأضافت “فزت بمباراة بالأمس ولعبت اليوم أمام بطلة ويمبلدون”.