فيديو.. إصابة مهاجم ريكسهام بثقب بالرئة بعد اصطدام مع حارس يونايتد

قال فيل باركنسون مدرب ريكسهام إن المهاجم بول مولين أصيب بثقب في الرئة في انتصار ودي 3-1 على مانشستر يونايتد في سان دييجو بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء بعد اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس.

واصطدم مولين، الذي تصدر هدافي ريكسهام الموسم الماضي برصيد 46 هدفا في جميع المسابقات، مع نيثن بيشوب حارس يونايتد عندما اندفع الأخير لإيقاف كرة طويلة.



وسقط مولين وهرع مسعفون لعلاجه قبل أن يخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من الملعب ويتم استبداله.

وكشف باركنسون لاحقا أن مولين أصيب بثقب في رئته بينما تمنى له مالك ريكسهام ونجم هوليوود رايان رينولدز “الشفاء العاجل” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رينولدز “بول مولين لا يدخر حبة عرق واحدة في الملعب. أسرة ريكسهام تتمنى له الشفاء العاجل”.

وهز إليوت لي وآرون هايدن وسام دالبي الشباك لصالح ريكسهام بينما سجل مارك خورادو ليونايتد الذي لعب بالصف الثاني‭.‬

واكتسب ريكسهام شهرة عالمية واسعة الموسم الماضي بعد صعود النادي الويلزي المملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكليني لدوري الدرجة الرابعة في إنجلترا بعد غياب دام 15 عاما.