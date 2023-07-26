الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. إصابة مهاجم ريكسهام بثقب بالرئة بعد اصطدام مع حارس يونايتد

منذ 4 دقائق
بول مولين

بول مولين

A A A
طباعة المقال

قال فيل باركنسون مدرب ريكسهام إن المهاجم بول مولين أصيب بثقب في الرئة في انتصار ودي 3-1 على مانشستر يونايتد في سان دييجو بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء بعد اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس.

واصطدم مولين، الذي تصدر هدافي ريكسهام الموسم الماضي برصيد 46 هدفا في جميع المسابقات، مع نيثن بيشوب حارس يونايتد عندما اندفع الأخير لإيقاف كرة طويلة.

وسقط مولين وهرع مسعفون لعلاجه قبل أن يخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من الملعب ويتم استبداله.

وكشف باركنسون لاحقا أن مولين أصيب بثقب في رئته بينما تمنى له مالك ريكسهام ونجم هوليوود رايان رينولدز “الشفاء العاجل” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رينولدز “بول مولين لا يدخر حبة عرق واحدة في الملعب. أسرة ريكسهام تتمنى له الشفاء العاجل”.

وهز إليوت لي وآرون هايدن وسام دالبي الشباك لصالح ريكسهام بينما سجل مارك خورادو ليونايتد الذي لعب بالصف الثاني‭.‬

واكتسب ريكسهام شهرة عالمية واسعة الموسم الماضي بعد صعود النادي الويلزي المملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكليني لدوري الدرجة الرابعة في إنجلترا بعد غياب دام 15 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

المطرب المصري آبو
آبو لصوت بيروت إنترناشونال: لا أزعل بوصفي مطرب "ثلاث دقات"
الفنانة إليسا
بالفيديو - إليسا توثّق جمال بيروت من شرفة منزلها: "الحياة كلها"
كيف تجنب كيليان مورفي "التدخين الشره" خلال تجسيد أوبنهايمر؟

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
طقس حار - تعبيرية
الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
فرقة ميّاس
بحرفيّة عالية.. "ميّاس" تُبهر العالم بأوّل فيديو كليب لها