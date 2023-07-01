السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. اعلامي مصري يفجر مفاجأة صادمة: أكلت أنا وأسرتي لحم حمير لمدة 20 عاماً

منذ ساعة واحدة
حمار- تعبيرية

حمار- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

فجّر إعلامي مصري شهير مفاجأة صادمة، حيث أكد أنه ظل هو وأسرته يتناولون لحم حمير لمدة 20 عاما كاملة دون علمهم.

وظهر الإعلامي المصري محمود سعد في فيديو عبر صفحته الشخصية عبر فيسبوك أكد فيه أنه وأسرته تناولوا، في غفلة من أمرهم، لحم الحمير طوال 20 عاماً بعد أن تعرضوا لخديعة من جزار كانوا يتعاملون معه وكان محله يقع في نطاق سكنهم.

وتابع الإعلامي المصري أن والدته كانت تشتري اللحم من هذا الجزار، وفي أحد الأيام، وبعد 20 عاماً كاملة، ذهبت كعادتها لشراء اللحم منه لتفاجأ أن المحل مغلق بالشمع الأحمر.

وأضاف أنها اكتشفت أن سبب الغلق هو أن السلطات عثرت على لحم حمير بالمحل، وتأكدت أن الجزار كان يبيع لحوم الحمير لعملائه طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأمر كان مفاجأة صادمة للعائلة وظل أفرادها لفترة طويلة وهم لا يصدقون ما حدث.

 

    المزيد من منوعات

    الزعيم عادل امام
    بالصور.. خطوبة حفيد عادل الامام والعروس من خارج الوسط الفني
    فورمولا 1
    النمسا.. فرستابن سينطلق من الصدارة في سباق السرعة
    إنتر ميلان
    إنتر ميلان يضم الفرنسي تورام مهاجم مونشنجلادباخ

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
    حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
    احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
    باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
    الأزمة في لبنان - تعبيرية
    صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!