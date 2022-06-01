فيديو.. الأرجنتين تهزم إيطاليا وتحرز لقب كأس الأبطال لكرة القدم

احتفلت الأرجنتين بإحياء مواجهة كأس الأبطال لكرة القدم بشكل مميز بتغلبها على إيطاليا 3-صفر في مباراة من العيار الثقيل وصفت بأنها “النهائي” واقيمت على استاد ويمبلي الذي اكتظ بالجماهير اليوم الأربعاء.

وضع هدفان في الشوط الأول سجلهما لوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا أبطال أمريكا الجنوبية في المقدمة لتحكم الأرجنتين السيطرة الكاملة على اللقاء في مواجهة منتخب إيطاليا الذي عاد لويمبلي بعد 11 شهرا من فوزه على إنجلترا ليحرز لقب بطولة أوروبا 2020 المؤجلة.

ومع وجود الآلاف من أنصارهم ضمن الجمهور الذي بلغ عدده 87 ألفا والذين بدوا مصممين على تحويل شمال غرب لندن إلى بوينس آيرس طوال الليل، كان منتخب الأرجنتين بما في ذلك ليونيل ميسي سريعا ورائعا للغاية في مواجهة منتخب ايطاليا المتعثر.

وهز مارتينيز الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 28 من تمريرة عرضية منخفضة من ميسي المنخفضة لتنال الأرجنتين المكافأة على هيمنتها المبكرة.

وأرسل مارتينيز لاعب إنتر ميلان تمريرة لدي ماريا الذي أودعها في الشباك ليضاعف النتيجة مع نهاية الشوط الأول دافعا جماهير الأرجنتين نحو حالة من النشوة والفرح.

وكان يمكن للأرجنتين أن تسجل عددا كبيرا من الأهداف بعد الاستراحة، بعد أن استطاع ميسي احكام السيطرة على مجريات أداء فريقه، بينما نجح جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا في الحيلولة دون تلقي فريقه لهزيمة قاسية.

وأكد البديل باولو ديبالا على تفوق الأرجنتين بتسديدة منخفضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشكلت المباراة نهاية مخيبة للآمال لمسيرة مدافع إيطاليا القوي جورجيو كيليني حيث تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 37 عاما بين الشوطين في ظهوره 117 والأخير مع منتخب بلاده.

ويمثل “النهائي” إحياء لكأس الأبطال بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا والذي تم اقامته مرتين فقط من قبل، في عامي 1985 و1993.