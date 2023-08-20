فيديو.. الشرطة الأسترالية تعاقب سائق متهور بطريقة غريبة

تعاني اغلب دول العالم من ارتفاع نسبة الحوادث بشكل كبير نتيجة القيادة المتهورة لعدد من الشباب،في حين تقوم بعض الدول باجبار السائق على دفع غرامات مالية كبيرة او احتجاز السيارة، ولكن هذه المرة قامت الشرطة الاسترالية بطريقة غريبة لمعاقبة السائق، فقد حطمت هذا الأسبوع سيارة شخص قاد سيارته بسرعة 253 كم/ساعة، وذلك في عملية تهدف إلى ردع السرعة العالية.

وبحسب ما ورد في موقع abc news، فإن السيارة، التي تقدر قيمتها بنحو 20 ألف دولار، تم تسجيل سيرها بسرعة 253 كيلومترًا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر.

وتعود واقعة القيادة المتهورة لحوالي 7 أشهر في جنوب أستراليا، حين تجاوز تاريل باور ويليامز، البالغ من العمر 20 عامًا، الحد الأقصى للسرعة بالقيادة بسرعة 253 كيلومترًا في منطقة بحد سرعتها 110 كيلومترات في الساع.

وتم القبض على السائق الشاب لعدد من المخالفات، منها التهرب من ملاحقة الشرطة، والقيادة بشكل غير قانوني، ومخالفة الكفالة. وحُكم على باور ويليامز بالسجن بموجب القوانين الأسترالية بتهمة تهديد سلوك القيادة.

وأثناء عملية تدمير السيارة الجمعة، قال مسؤول بالشرطة إن الحادث “غير مقبول على الإطلاق، مضيفاً أن “هذه واحدة من أعلى السرعات على الإطلاق التي اكتشفناها على طرق جنوب أستراليا”.

وبحسب الشرطة الأسترالية، فإن السرعة الفائقة كانت مسؤولة عن أكثر من ثلث حوادث التصادم القاتلة التي وقعت على طرق جنوب أستراليا.

وبموجب قانون جنوب أستراليا، يتم تحطيم أو بيع سيارات السائقين المتهورين الذين يتسببون بحوادث كارثية.

ويتم بيع بعض السيارات المحجوزة في المزاد، مع إعطاء العائدات إلى صندوق تعويض ضحايا الحادث، في حين يتم إتلاف تلك التي تعتبر غير صالحة للسير على الطريق أو معيبة.

وقال وزير الشرطة الأسترالي إن 1500 شخص “حُرموا بشكل دائم من سيارتهم” العام الماضي.

ووفقًا لبيانات مكتب البنية التحتية الأسترالية والنقل والاقتصاد الإقليمي، قُتل 998 شخصًا وأصيب حوالي 40,000 في حوادث وقعت هذا العام.