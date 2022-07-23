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فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2022 6:35 مساءً
منتخب لبنان لكرة السلة

منتخب لبنان لكرة السلة

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تأهل منتخب لبنان إلى المباراة النهائية لكأس آسيا في كرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه، بتغلبه في نصف نهائي النسخة الثلاثين من المسابقة القارية الجارية في إندونيسيا على نظيره منتخب الأردن بنتيجة (86-85)، حيث يواجه استراليا عند الرابعة من عصر (الاحد) بتوقيت بيروت.

ولم تكن المهمة سهلة، فقد قدّم “منتخب النشامى”، المصنف 39 عالمياً والثامن آسيوياً، عرضاً قوياً ومتكافئاً، أمام “رجال الأرز”، المصنف 54 عالمياً والتاسع آسيوياً، والذي أظهر تطوّراً كبيراً في الآونة الأخيرة، وحسم اللقاء في الثواني الأخيرة.

تقدّم منتخب لبنان في البداية، لكنه فقد السيطرة لبعض الوقت فتراجع وخسر الربع الاول (17-21)، ووصل الفرق في الربع الثاني الى 11 نقطة، قبل أن ينتفض لاعبونا، ويسجلون (12-0)، ويتقدمون وينجحون في انهاء الربع (29-20) والشوط الاول (46-41).

في مطلع الربع الثالث، عادل الاردنيون النتيجة (47-47) وتقدموا، في ظل تواصل الرقابة القاسية على وائل عرقجي، الذي أراحه المدرب جاد الحاج، آملاً أن يعوّضه اللعب الجماعي، لتستمر لعبة تبادل التقدّم، وينتهي الربع الثالث أردنياً (23-16) والنتيجة تقد الأردنيين (64-62).

في الربع الأخير، تحرر العرقجي، فتعادلت الأرقام، ثم عاد الاردنيون للتفوق (79-76)، وتلاها ثلاثيتان لسيرجيو الدرويش ليتقدم لبنان (82-79) قبل 3.10 دقائق فقط على النهاية، ويرد تاكر بمثلها ونعود الى التعادل.

وتقدم الاردنيون بنقطة قبل 22 ثانية، ثم سجل العرقجي بمجهود فردي فتقدم لبنان بفرق نقطة قبل 12 ثانية، وحاول النشامى التسجيل ولم يتمكنوا ليفوز لبنان (86-85) ويتأهل الى المباراة النهائية.

وتوزعت نقاط منتخب لبنان على وائل عرقجي (25) وسيرجيو الدرويش (18) وكريم عز الدين (14) وعلي حيدر (10) وجوناثان ألريدج (8) وايلي شمعون (6) ويوسف خياط (3) وهايك كويكجيان (2).

 

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