فيديو.. الهلال السعودي يقدم نيمار في حفل أسطوري

أقام نادي الهلال السعودي حفلاً ضخماً لتقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق المنضم حديثاً قادما من باريس سان جيرمان.

وقام الهلال بتقديم لاعبه نيمار أمام الجماهير، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الفيحاء.

ويلعب الهلال ضد الفيحاء على استاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

حضور غفير

شهد حفل تقديم نيمار حضور جماهيري غفير تجاوز أكثر من 60 ألف متفرج

الحضور الغفير حرص على استخدام الأضواء الكاشفة بالهواتف المحمولة ليرسم لوحة جميلة للغاية.

واقترب هذا الرقم الخاص بالحضور الجماهيري لاستقبال نيمار، من ذلك الذي شهده حفل تقديم الفرنسي كريم بنزيما، حينما انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي.

استقبال الصفقات الجديدة

لم يكن الحفل مقتصرا على نيمار فقط، بل شهد استقبال الصفقات الجديدة والتي لم يتم تقديمها رسميا إلى الجماهير.

وتم الاحتفاء كذلك بصفقتي البرازيلي مالكوم فضلا عن الحارس المغربي ياسين بونو.

ألعاب نارية وعروض أسطورية

وجاءت اللحظة المناسبة، حيث دخل نيمار وسط تصفيق حار واستقبال أسطوري من الجماهير.

وصاحب دخول نيمار، ظهور صورته واسمه بتقنيات مجسمة في سماء الملعب، حيث كتب: “نيمار أزرق”.

كذلك، تم وضع اسم نيمار والرقم 10 الذي سيرتديه مع الهلال بتقنيات متطورة في منتصف أرضية الملعب.

إلى جانب ذلك، تم إطلاق الألعاب النارية، من مختلف أرجاء الملعب، احتفالا بصفقة نيمار التي تعد الأغلى في تاريخ الكرة السعودية، حيث بلغت 90 مليون يورو.

ماذا قال نيمار في حفل استقباله؟

وقال نيمار خلال حفل استقباله: “سعيد للغاية بهذا الاستقبال الحافل، هذا حب كبير أشكر الجماهير عليه”.

وأتم: “أعدكم ببذل كل الجهد من أجل تقديم كل الإضافة المطلوبة وتحقيق النجاحات مع الفريق”.