فيديو.. انتهاء أزمة "تلفريك الموت" في باكستان بعملية بطولية

مركبة "تلفريك" التي علق بها طلاب مع معلميهم في باكستان

وبعد حوالي 14 ساعة من القلق والانتظار تمكنت فرق الإنقاذ في باكستان من إنقاذ طلاب ومعلمهم علقوا بين السماء والأرض في عربة تلفريك.

وعلق الأطفال ومعلمهم صباح الثلاثاء وهم في طريقهم إلى مدرستهم، في تلفريك على ارتفاع 270 مترا، بمنطقة جبلية نائية شمال غربي باكستان، وظلت الأزمة مستمرة حتى الليل.

وانقطع كابل من اثنين يحملان عربة التلفريك، التي ظلت معلقة بكابل واحد ومائلة بشكل خطير يهدد بكارثة في حال سقوطها في الوادي السحيق أسفلها.

أخطر وأصعب عملية إنقاذ طالت 6 أطفال ومعلمين عالقين في تلفريك جبلي قُطعت أحباله#ثريد #فيديو #تريند pic.twitter.com/wi8A3572zU — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) August 22, 2023

وكشفت لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، عمليات الإنقاذ التي نفذتها قوة من الجيش وفريق كوماندوز، وسكان محليون من أصحاب الخبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، وطائرة هليكوبتر.

وأظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون طفلا يتم سحبه إلى مكان آمن وهو معلق في حزام، وشوهد حبل لقوات الكوماندوز يتمايل في مهب الريح.

لكن مع حلول الليل، توقف الإنقاذ الجوي عبر المروحية بسبب الظلام، واستمر بطرق تقليدية أخرى، حيث كان المنقذون يتعلقون بكابل التلفريك السليم وصولا إلى العربة، وعودة إلى بر الأمان.

وقال مصدر أمني إن الجيش أرسل خبراء السير فوق الأسلاك إلى المنطقة الواقعة شمالي إسلام أباد، لإنقاذ الأطفال واحدا تلو الآخر من خلال نقلهم إلى منصة صغيرة موازية لعربة التلفريك.

وأخيرا أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكار، إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن التلفريك.

Alhamdolillah! Pakistan Army's Special Services Group (SSG) have successfully rescued all eight passengers — seven schoolchildren and a local person — who were dangling mid-air after the rope of a cable car broke in Allai Tehsil in Khyber Pakhtunkhwa's Battagram district. pic.twitter.com/PRTpJSdyTM — Waqar Nasir Anwar (@AnwarNa77) August 22, 2023

وهنأ كاكار الجيش ورجال الإنقاذ على نجاح المهمة.

وقال على موقع “إكس”، “تويتر” سابقا: “شعرت بالارتياح عندما علمت أنه تم إنقاذ جميع الأطفال بنجاح وبأمان. عمل جماعي رائع من قبل الجيش وإدارات الإنقاذ وإدارة المنطقة وكذلك السكان المحليين”.

وقال الجيش في بيان: “كانت عملية فريدة من نوعها وتطلبت الكثير من المهارة”.