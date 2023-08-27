فيديو.. ترحيب خاص بنيمار داخل نادي الهلال السعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو طريف للنجم العالمي لكرة القدم نيمار جونيور داخل نادي الهلال السعودي.

وعلى طريقتهم المشاغبة، رحب لاعبو نادي الهلال السعودي بنيمار إذ عمدوا إلى رشقه بالمياه، خلال مشاركته بتدريبات الفريق، بحسب ما وثق فيديو نشره حساب النادي على منصة أكس مساء أمس السبت 26\8\2023.

فقد راح نيمار يركض مسرعاً وسط اللاعبين الذي اصطفوا على الجانبين ورشقوه بالمياه، ترحيباً به في النادي!

وكان النجم البرازيلي الذي انضم حديثاً إلى الهلال، شهد مساء السبت الماضي استقبالاً جماهيريا هو الأضخم في مسيرته على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، مقارنة بالحفلين السابقين في مدينتي برشلونة الإسبانية والعاصمة الفرنسية باريس.

إذ بلغ عدد الجماهير الزرقاء التي ملأت جنبات الملعب نحو 60 ألف متفرج، وهو الرقم الأكبر نسبة لحفلي تقديم نيمار في “كامب نو” ملعب برشلونة وحديقة الأمراء ملعب باريس سان جيرمان.

يذكر أن الهلال كان أعلن في 15 من الشهر الحالي أغسطس 2023 تعاقده مع نيمار لمدة موسمين، قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وفور إعلان الصفقة عبر فيديو، شاهده أكثر من 500 مليون شخص بمنصة إكس، تدفقت جماهير الهلال نحو المتاجر الرسمية لشراء قميص نيمار رقم 10!