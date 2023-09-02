السبت 17 صفر 1445 ﻫ - 2 سبتمبر 2023 |
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فيديو.. جسم متوهج في سماء تركيا يخطف الأنظار

منذ 6 دقائق
نيزك أخضر

نيزك أخضر

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جذب جسم غامض انتباه الناظرين إليها في تركيا، حيث شهد سكان خمس محافظات في تركيا سقوط نيزك كبير؛ وبحسب صحيفة “صباح”، شوهد جسم متوهج محترق في الغلاف الجوي في محافظات ديار بكر وملاطية وأرضروم وإلازيغ وغازي عنتاب في جنوب شرق البلاد.

جسم طائر

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تحتوي على جسم طائر، ويتوهج باللون الأخضر المزرق.

انقسم لعدة قطع

ومع اقترابه من الأرض، انقسم الجسم إلى عدة قطع، وبعد ثوانٍ قليلة أصبحت السماء فوق جنوب شرق تركيا مظلمة تمامًا مرة أخرى.

هذا، ولم تدل السلطات حتى الآن بأي بيان بشأن الحادث.

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