الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. مُراسل يطلب يد مذيعة في الاستوديو

منذ دقيقتين
المراسل يطلب يد حبيبته المذيعة

المراسل يطلب يد حبيبته المذيعة

A A A
طباعة المقال

تفاجأت مذيعة أميركيّة بينما كانت تسجّل مقطعًا إخباريًا بحبيبها وهو يطلب يدها للزواج.

ففي فيديو وثّق الواقعة، بدت علامات الاستغراب ظاهرة على المذيعة كورنيليا نيكلسون وهي تقرأ خبرًا عن علاقتها بصديقها رايلي نيغل خلال تسجيلها مقطعًا دعائيًا لقناة WRCB في ولاية تينيسي الأسبوع الماضي.

@ceraynicholson

Still at a loss for words😭💍 @Riley Nagel hid this so well. I am so excited for our future together #shesafiance #proposalvideo #engagement #news #chattanooga #localnews #love #wedding #surpriseproposal

♬ original sound – Ceray Nicholson

وأرفِق الخبر بصور للثنائي. وبعدها أطل رايلي، الذي يعمل كمراسل لنفس القناة، في الاستوديو حاملًا باقة ورد حمراء، ليطلب يد صديقته.

واعتبر أنّه المكان المناسب لطلب يد حبيبته حيث إنهما تعرفا في إطار عملهما في الصحافة في 2020 في ولاية مونتانا. ووافقت الشابة على طلبه مؤكدة أن دموع الفرح تغلبها.

وقد نشرت الشابة فيديو عن الواقعة على حسابها في تيك توك لاقى تفاعلًا كبيرًا وحصد ملايين المشاهدات.

    المزيد من منوعات

    الصورة الجنائية التي التقطت لترامب في سجن فولتون
    ترامب "مرّ من هنا".. تعرّف على أبرز الصوَر الجنائيّة للمشاهير في أميركا
    سجن - تعبيرية
    "البيتزا الساخنة والدجاج الطازج" يتسبّبان بحالة تمرّد في سجن أميركيّ!
    طائرة - تعبيرية
    شركة طيران تتّخذ قرارًا بـ"وزن الركّاب" قبل الصعود إلى الطائرة

    الأكثر قراءة

    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
    سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    هاتف آيفون
    سامسونغ تجهز ضربة قاضية لآيفون 15