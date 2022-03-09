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فيديو خاطئ.. قيل انه لأكبر معمره وتبلغ 399 عاماً

منذ ساعتين
صورة لاكبر معمر

صورة لاكبر معمر

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تشهد هذه الايام الكثير من الترويج والمعلومات الخاطئة بحيث تنتشر سريعاً، وذلك يعود لمواقع التواصل الاجتماعين وهو ما يحتاج عناية كبيرة أثناء نقل الخبر وتدقيق أكبر، في اخر الاشاعات التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بمقطع فيديو قيل إنه لامرأة تبلغ من العمر 399 عاما، إلا أنه في الواقع لرجل تايلاندي اسمه وانغ فو ياي، ويبلغ من العمر 109، وذلك بحسب خدمة تقصي الحقائق من رويترز.

وانتشرت الأخبار المغلوطة بعد تداول الفيديو إلى حد كبير، وسط تعليقات لا أساس لها من الصحة قالت إنه راهب يبلغ من العمر 163 عاما، وأخرى تحدثت عن أنه أكبر معمّر بالعالم.

يشار إلى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كانت أوضحت أن أكبر شخص عاش على الإطلاق هو المرأة الفرنسية جين لويز كالمينت، والتي توفيت في أغسطس 1997 عن عمر يناهز 122 عاما و164 يوما، وفي فبراير 2022، كان أكبر شخص على قيد الحياة هو المرأة اليابانية كين تاناكا البالغة من العمر 119 عاما.

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