فيديو.. رحلة مذهلة بـ "البسكليت" من لبنان إلى السعودية لأداء فريضة الحج

تمكن مواطن لبناني يدعى “محمد” من منطقة البقاع من السفر إلى المملكة العربية السعودية على الدراجة الهوائية “البسكليت” لأداء فريضة الحج في رحلة استمرت 15 يوماً.

وفي تفاصيل رحلته، أشار إلى أن البداية كانت من منزله باتجاه العاصمة السورية دمشق، وتابع مسيرته باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن دخل الأراضي الأردنية بعد مضي 14 ساعة من بداية الرحلة.

تابع “محمد” رحلته باتجاه الأراضي السعودية، وهناك تفاجأ بمعاملة شرطة الحدود السعودية، الذين رحبوا به جميعاً، وطلبوا منه مشاركتهم في وجبة الفطور، وقدموا كل التسهيلات والدعم له.

خلال مسيرته في الأراضي السعودية، سلك محمد الطريق الجبلية بدلاً من الطريقة البحرية، مما زاد من صعوبة الطريق بشكل أثر عليه، فاضطر لتصحيح مساره والعودة من جديد إلى السير بمحاذاة خط البحر.

محمد سرد العديد من القصص حول تعاطف الشعب السعودي معه خلال رحلته ورغبة الكثيرين منهم في التقاط الصور معه وتقديم أي نوع يحتاجه من المساعدة، حتى وصوله إلى المدينة المنورة.

وعن مشاعره حين وصل إلى مكة المكرمة، تحدث محمد عن روحانيات عظيمة لدى وصوله إلى الأراضي المقدسة.

ولدى انتهاء رحلة الحج، عاد محمد إلى لبنان عبر الطائرة، مؤكداً أنه سيعيد الكرة بعد عامين مع أقرباء له.