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فيديو.. زرافة من الشوكولاتة تحصد 80 مليون مشاهدة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 2:29 مساءً
جويتشون مع الزرافة

جويتشون مع الزرافة

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حقق فيديو للشيف الفرنسي أموري جويتشون، المتخصص في صناعة الحلويات نجاجا كبيرا، وحصد 80 مليون مشاهدة على موقع “أنستقرام”.

وتمكن جويتشون خلال الفيديو من صنع زرافة يصل طولها إلى 5.5 أمتار من الشوكولاتة، تميزت بدقة وإتقان، بحيث تبدو كما لو كانت زرافة طبيعية.

وعلق جويتشون على الفيديو، بالقول: “يبلغ ارتفاعها 2.53 متر ووزنها 72.3 كيلوجراماً، وهي بالتأكيد أكبر ابتكار لي من الشوكولاتة على الإطلاق”.

وأضاف: “استغرق صنعها 7 أيام، وجعلني أتوصل إلى بعض التقنيات الجديدة لتحقيق هذه النتيجة النهائية، ومن الصعب تصديق أنه بالإمكان بناء الكثير باستخدام الشوكولاتة 100% فقط!”. واختتم تدوينته بالقول: “ما الحيوان الذي يجب أن أصنعه بعد ذلك؟”.

ويظهر الفيديو مراحل صنع الزرافة بالتفصيل، منذ كانت الشوكولاتة مجرد سائل، ثم تحولت إلى كتل استخدمها جويتشون في تكوين أجزاء الزرافة، وصولا إلى مرحلة التلوين ووضع اللمسات الأخيرة على زرافة الشوكولاتة.

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