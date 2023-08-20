فيديو.. "ساسكواتش" مخلوق كبير وغريب بغابة أميركية

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكائن غريب وكبير يعيش في غابات أميركا الشمالية، ويعرف هذا الكائن بـ”ذو القدم الكبيرة” أو “ساسكواتش” بالإنجليزية، وهو مخلوق كبير مشعر يشبه الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أنه تم الإبلاغ عن 676 مشاهدة أو مواجهة مزعومة في ولاية واشنطن لهذا المخلوق، و445 في كاليفورنيا، وفقا لمنظمة “Bigfoot Field Researchers Organization”.

وعلى الرغم من آلاف المشاهدات التي تم الإبلاغ عنها، لم يكن هناك أبدا تأكيد لوجود المخلوق.

وتحدث معظم المشاهدات عادة في شمال غربي المحيط الهادئ.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى فيديوهات للكائن، الذي يمكن اعتباره أسطوريا، لكن تبقى أكثر المقاطع المميزة التي اعتبرها العديد من أفضل المشاهد التي تم التقاطها، تلك التي سجلها صياد يدعى جو هايكليف في غابات المسيسيبي.

وأوضح هايكليف في تعليق أسفل فيديو على “يوتيوب” مدته دقيقتان، أنه صادف المخلوق وهو يمزق لحاء جذع شجرة ويطرحه على الأرض. وأضاف أنه كان خائفا من الوحش ذي الشعر الأشعث، بعد أن عثر عليه في رحلة صيد.

وصرح الصياد: “كنت في الخارج لاصطياد الخنازير أجلس في جزء من المستنقع، ثم سمعت ضوضاء خلف شجرة، لم أستطع تصديق عينيي. كان هذا الشيء الأسود الضخم جاثما بجوار شجرة سرو ميتة على بعد حوالي 50 ياردة”.

وأردف: “اعتقدت أنه خنزير، لكنني رأيت أكتافا كبيرة ورأسا منتصبا، بدا الأمر وكأنه كان يحفر الجذع. كانت غريزتي الأولى هي الركض بعيدا، ولم أفكر حتى في إطلاق النار”.

وزعم هايكليف أن طول المخلوق كان 7 أقدام، ولم يكن يشبه الدب. وعبر العديد من المشاهدين عن ذهولهم من اللقطات، حيث اعتقد الكثيرون أنه رجل كبير وليس حيوانا.