فيديو.. سرق سيارتها وسحلها نصف كيلومتر في الأردن

ألقت قوة أمنيّة من البحث الجنائي الأردني القبض على سارق، تسبب بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، تفاصيل الفيديو المتداول، والذي ظهرت خلاله عملية سرقة لمركبة أثناء قيام سائقتها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع أول أمس في عمّان.

وبيّن الناطق الإعلامي أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.

وتابع أنّه عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام، فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها، وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة، واصل مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأكثر من 500 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها وإصابتها بجروح وسحجات وأُسعفت للمستشفى ومازالت قيد العلاج، فيما لاذ السارق بالفرار بعد ذلك.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه منذ لحظة الحادثة والابلاغ عنها شكل فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة القضية، وتمكن الفريق خلال زمن قياسي من تحديد هوية السارق الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار، وبالبحث عنه وجمع المعلومات جرى تفتيش عدة أماكن يشتبه بوجوده فيها، ليتم بعد ذلك تحديد مكانه في منطقة الرصيفة، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء.

مصدر أمني أردني أكد لـ”العربية.نت” أن النيابة العامة الأردنية وجدت أن المتهم طعن أيضا فتاة أخرى في وجهها، وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

وأسندت النِّيابة العامة للمتهم في منطقة الدُّوار السَّابع تُهمًا تصل عقوبتها للسَّجن المؤبد.