فيديو.. شاهد أضخم وأعتى النسور تستطيع هزيمة أشرس الحيوانات

أضخم طائر في العالم، كندور الأنديز أو ما يطلق عليه الكندور الأنديزي أو النسر الأمريكي هو نوع من طيور قارة أمريكا الجنوبية ينتمي إلى فصيلة نسور العالم الجديد، ويعد أكبر الطيور في العالم على الإطلاق من حيث طول الجناح الذي يبلغ ثلاثة أمتار وعشرين سنتيمتر ، ضخامة تدهشك حقًا ، فحجم هذا النسر وهو مُطلق ذراعيه يفوق حجم الكائن البشري البالغ .



يصل وزن النسر الواحد منه إلى ما يزيد عن ستة عشر كيلو غرامًا ، وفي عُرف أوزان الطيور هذا الوزن غير وارد إطلاقًا على أي طائر آخر ، لكن هذا الوزن لم يكن عائقًا أمام تحليقه العالي في السماء وقوته الضاربة في الجو ، وبسبب هذه الضخامة، فإنَّ الجناحان يحتاجان بعض العون لرفع الطائر في الهواء، لذا تُفضل هذه الطيور سكن المناطق عاتية الرياح حيث تستطيع الانزلاق عبر الهواء بأقل جهد ممكن ، وهذا لا يعني بأن أصعب مراحل الإقلاع لدى نسر الأنديز هي مرحلة الإقلاع ، كالطائرة تمامًا تحتاج لأن تمشي مسافة وتقوم بالتحضيرات اللازمة لضمان رحلة طيران ناجحة قوية خالية من الأخطاء، وبمجرد أن تصبح تلك الطيور العملاقة في الجو، فإنها بالكاد ترفرف بأجنحتها، وبدلاً من ذلك تنزلق وترتفع لما يصل إلى تسعة وتسعين بالمائة من وقت طيرانها، وتتمكن من ذلك في الأغلب بسبب تيارات الرياح والحرارة الحاملة ، مع العلم أنها لا تستهلك إلا واحد بالمائة من الجهد والقوة الموجودة داخل أجنحتها العملاقة.