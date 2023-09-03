الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو طريف.. عريس يتابع الكلاسيكو السعودي خلال حفل زفافه

منذ 4 دقائق
جماهير نادي الهلال

جماهير نادي الهلال

A A A
طباعة المقال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثق متابعة عريس لمباراة ناديي “الهلال” و”الاتحاد” السعوديين التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر العريس برفقة شخصين والمصور، وهو يتابع المباراة عبر الجوال، حيث عن فرحته بعد تسجيل ميتروفيتش هدفا في الاتحاد.

وتفاعل رواد مواقع التوالصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث تقبل البعض ما فعله ممازحا، فيما انتقده العض، إذ علق أحدهم قائلا: “فرحته صارت فرحتين ماشاء الله”، فيما كتبت صاحبة إحدى الحسابات: ” لو زوجي بخلعه”.

يذكر أن نادي الهلال فاز على الاتحاد بـ4 أهداف مقابل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في قمة مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

    المزيد من منوعات

    فريق ليفربول- رويترز
    ليفربول يهزم أستون فيلا ويحقق فوزه الثالث على التوالي
    ماكس فرستابن
    فرستابن يفوز بإيطاليا وينفرد بالرقم القياسي في سباقات فورمولا 1
    الموسيقار السوري أمين الخياط
    وفاة الموسيقار السوري أمين الخياط عن 87 عاما

    الأكثر قراءة

    مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
    تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
    مايكل راتني
    السفير الأمريكي في السعودية يزف للسعوديين بشرى جديدة
    زياد الرحباني
    زياد الرحباني يطلّ بعد غياب