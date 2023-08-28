الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو طريف.. مشجع يفاجئ هالاند بعد هدف رائع بمرمى شيفيلد!

منذ 52 دقيقة
إيرلينغ هالاند

إيرلينغ هالاند

A A A
طباعة المقال

فاجأ أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد، الجمهور ونجم النادي إيرلينغ هالاند بتصرف طريف بعد تسجيل هالاند هدف رائع في شباك نادي شيفيلد يونايتد.

وكان المهاجم النرويجي قد سجّل هدفًا لفريقه في الدقيقة 63 من زمن المباراة، عبر كرة رأسية.

ولقي مقطع فيديو وثق الحادثة تفاعلاً على منصة “إكس”، عندما قام هالاند بالاحتفال بهدفه، قفز أحد المشجعين من مدرجات الملعب على ظهر اللاعب، قبل أن يعانقه الأخير ويحتفلان معًا.

ووصل إيرلينغ هالاند للهدف رقم 3 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، فيما حقق نادي مانشستر سيتي فوزه الثالث على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة 1/2.

    المزيد من منوعات

    كيران تيرني
    ريال سوسيداد يضم تيرني من أرسنال
    الأمريكي سوك
    الأمريكي سوك ينوي الاعتزال بعد بطولة أمريكا
    جورج شلهوب
    جورج شلهوب لصوت بيروت إنترناشونال: عملي النقابي أثر على التمثيل عندي

    الأكثر قراءة

    زلزال
    الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
    صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
    النائب جبران باسيل
    "لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟