فيديو طريف.. مشجع يفاجئ هالاند بعد هدف رائع بمرمى شيفيلد!

فاجأ أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد، الجمهور ونجم النادي إيرلينغ هالاند بتصرف طريف بعد تسجيل هالاند هدف رائع في شباك نادي شيفيلد يونايتد.

وكان المهاجم النرويجي قد سجّل هدفًا لفريقه في الدقيقة 63 من زمن المباراة، عبر كرة رأسية.

ولقي مقطع فيديو وثق الحادثة تفاعلاً على منصة “إكس”، عندما قام هالاند بالاحتفال بهدفه، قفز أحد المشجعين من مدرجات الملعب على ظهر اللاعب، قبل أن يعانقه الأخير ويحتفلان معًا.

ووصل إيرلينغ هالاند للهدف رقم 3 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، فيما حقق نادي مانشستر سيتي فوزه الثالث على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة 1/2.

هالاند يرتقي عاليا ويضرب رأسية ساحقة في شباك شيفيلد #الدوري_الإنجليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/9akpL3f1A7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023