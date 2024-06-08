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فيديو.. عمرو دياب يصفع شاباً على وجهه

منذ 12 دقيقة
عمرو دياب

عمرو دياب

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ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة، فبعد إهانته سائقه الخاص وضربه مهندس صوت على المسرح، تصدر دياب الترند بفيديو جديد وبتصرف غريب جداً لفنان.

فقد أثار المغني المصري الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر “الهضبة” يصفع أحد المعجبين به أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وأظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط سيلفي مع المغني عقب انتهاء فقرته، ليفاجأ بصفعة على وجهه.

وفيما اختلفت ردود الفعل على الواقعة عبر منصات التواصل، فقد اعتبر الكثيرون أن تصرف دياب غير مبرر، فيما رأى قلة أنها ردة فعل طبيعية على تعرضه للمضايقات من المعجبين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبقه طرد مهندس الصوت بطريقة “غير لبقة”، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وقبل الوقائع الثلاث وفي 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.

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