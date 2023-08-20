فيديو.. كارول سماحة تتألق في السويد

تألقت الفنانة كارول سماحة في حفلها الغنائي الذي تحييه في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وشاركة كارول الجمهور بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وهذا هو الحفل الثاني الذي تحييه كارول في السويد خلال الشهر الجاري.

كما تُعد كارول سماحة، أول فنانة عربية تشارك في مهرجان مالمو في دولة السويد بحضور أكثر من 20 ألف شخص.

وأطلت كارول بلوك جريء واعتمدت على مكياج قوي يبرز ملامح وجهها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وفي وقت سابق، قالت كارول: إن أغاني ألبومها الأخير “الألبوم الذهبي”، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: “كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة”.

وأضافت كارول سماحة: “كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة”.