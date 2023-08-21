فيديو.. كريستيانو رونالدو بالزي التقليدي السعودي

تعتبر كل الاخبار التي تتعلق بنجم الكرة البرتغالي ومهاجم فريق النصر كريستيانو رونالدو من الاهم والاكثر تداولاً عالمياً، وفي آخر اخبار النجم تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رونالدو يتجول الزي التقليدي السعودي برفقة صديقه في شوارع الرياض.

وأثار المقطع إعجاب الكثير من الجماهير الرياضية، وتحديداً جماهير النصر عند مشاهدتهم لكريستيانو، وهو يرتدي الزي السعودي، ما أسهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحظى اللاعب البرتغالي بعدد كبير من المحبين والمتابعين من أرجاء العالم، وأطلق عدد من السعوديين جُملاً تعليقاً على المشهد، منها: “عندما يخرج إلى الشارع بزينا الرسمي سينقل صورة إيجابية لكل متابعيه ومحبيه، وعددهم يقدر بمئات الملايين عن هذا البلد وأهله، وما تدرون غداً قد ينتشر الزي السعودي في أوروبا”.

اسطورة مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بالثوب السعودي 🇸🇦 pic.twitter.com/g6ZRNZQSHm — EPL World (@EPLworld) August 21, 2023

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة في الأوساط الرياضية العالمية، ومنها الأوساط السعودية والعربية، خصوصاً بعد انتقاله إلى النصر.

وانضم “الدون” رونالدو ديسمبر الماضي إلى صفوف النصر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وذلك نظير راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وبعقد ممتد لعامين ونصف.