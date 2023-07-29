فيديو لآخر صرعات البشر.. حقق حلمه بأن يكون حيواناً بكلفة 14 ألف دولار!

فاجأ رجل يدعي محبة الكلاب باتخاذ أولى خطواته فعلياً في تحقيق حلمه المتمثل في “أن يصبح حيوانًا”.

وارتدى الرجل المعروف باسم توكو الذي حقق شهرة عبر الإنترنت لرغبته في أن يصبح حيوانًا، زي الكولي المصمم حسب طلبه.

وأنفق توكو، مليوني ين – أي ما يعادل 14170 دولاراً أمريكياً – على زي نابض بالحياة لتحقيق حلمه مدى الحياة المتمثل في “أن يصبح حيوانًا”.

وفي بعض تحديثاته الأخيرة لما يقرب من 30 ألف مشترك عبر يوتيوب ، شوهد توكو وهو يلعب في فناء منزله الخلفي – في كل مكان – ويحاول أداء الحيل مقابل طعام كلاب مزيف.

ولكنه غامر الآن بالخروج إلى العالم الخارجي للقاء أشخاص وحيوانات أخرى للمرة الأولى، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وشوهد توكو في عدد من الفيديوهات عبر يوتيوب وهو يقوم بنزهة لأول مرة في الخارج بزيه، وشوهد لاحقًا وهو يشم الكلاب الأخرى في حديقة قبل أن يتدحرج على الأرض.