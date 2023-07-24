فيديو لأخطر وأغرب الطقوس الدينية بحق البشرية.. وضعوا أنفسهم بالزيت المغلي!

أخطر وأغرب الطقوس الدينية الإجرامية بحق البشرية، قطعوا رؤوسهم، ووضعوا أنفسهم بالزيت المغلي، حنطوا أجسادهم وهم أحياء، طقوس تتبع للديانة البوذية المرعبة، يقوم بها أفرادها وهم مؤمنون بها بكامل قواهم العقلية ووعيهم التام، ديانة ترفض فكرة وجود أي خالق على الأرض، لهم طقوس وعادات تجعلك تعتقد أنهم من عالم وكوكب آخر.

وفي حادثة قريبة هزت العالم والرأي العام أكمله أن قام أحد رهبان البوذية بقطع رأسه بنفسه وبإيمان تام من خلال مقصلة قديمة، حتى يقدمها كقربان لإرضاء آلهتهم بوذا، وهو الاسم الأعظم الذي يسعى كل مُعتنق لهذه الديانة إلى رضاه وتقديسه حتى ولو كان على حساب جثته وحياته، لكن الفكرة التي قاموا بها واشتُهر عنها مؤخرًا تصعق كل من سمعها، فنحن من اعتدنا على سماع أمر التحنيط لجثث الموتى، لكننا لم نعهد قط فكرة تحنيط الأحياء التي طبقوها على أجسادهم ، فكيف فعلوها؟

كان هناك كاهن ياباني يدعى كوكاي ، اقترح فكرة تحنيط الجسد الحي وإماتته على مر الوقت ببطء شديد، وهي عملية معقدة ومؤلمة جدًا تقتل الإنسان وخلاياه الداخلية بأبشع الطرق الممكنة، وهذه الفكرة تقوم على تجفيف الجسد وقتله مقابل الحفاظ على ثبات الجثة وبقائها كما هي بعد خروج الروح ، خلال ألف يوم، تتم عملية تحنيط الجسد الحي وصولًا إلى الموت الفعلي ، وهي عملية يقوم بها الكهنة البوذيين بعلم ورضا تام ومعرفة بالنهاية التي يوصلون أجسادهم إليها، فالخطوات المتبعة في تحنيط جسد المرء صارمة للغاية ومؤلمة، تبدأ المرحلة الأولى بتوقف الرهبان عن تناول الطعام باستثناء المكسرات والبذور والفواكه والتوت ، ويقومون خلال الفترة ذاتها بنشاط بدني مكثف لتجريد أنفسهم من كل دهون الجسم.