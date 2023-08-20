فيديو لإشكال كبير في ملعب جونيه.. وقرار حاسم من نادي البرج!

تعرض عدد من مشجعي نادي البرج وإدارييه لاعتداء بالضرب في ملعب جونيه بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم مع الراسينغ في إطار الجولة الثالثة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى الملعب لفض الإشكال، وحاولت تفريق المعتدين ورش مادة حمراء.

وقد جرت اتصالات بين المعنيين بهدف احتواء الاشكال، حيث امتدّ إلى خارج الملعب.

وانتهت المباراة التي نُظمت على ملعب بلدية جونية، بالتعادل الإيجابي 1-1 لصالح الفريقين.

وإثر حصول الاعتداء، استنكر نادي البرج الرياضي في بيان “ما تعرّض له جمهوره وإدارييه، من رئيسه الى مختلف أعضاء الجهاز فني وجمهوره، من اعتداء صارخٍ وواضح ودون أي مبرّر ابداً، ما أوقع عددًا كبيرًا من الجرحى بين الجماهير من الأطفال وكبار السّن، الذي أُلقي العديد منهم على المدرجات وتم اللحاق بالباقين إلى موقف السيارات التابع للملعب حيث تعرّضوا لضربٍ شديد أيضًا، وكذلك نستنكر الضرب المبرح للحكم الدولي السابق الكابتن رضوان غندور في موقف الملعب.

وأضاف البيان: “يستغرب نادي البرج ما أقدمت عليه عناصر قوى الأمن الداخلي بعد نهاية المباراة، وكأنّها تنفّذ مخطّطًا لا نعلم هدفه بتاتًا، علماً ان المباراة انتهت والجمهور كان يهم بالرحيل.

يدعو نادي البرج الرياضي الاتحاد اللبناني لكرة القدم والجيش اللبناني ووزارة الداخلية لفتح تحقيق شفّاف بما حصل يوصل إلى محاسبة المسؤولين عمّا حصل.

كما تعلن الإدارة عدم خوض أي مباراة أخرى على ملعب جونية، حمايةً للجمهور واللاعبين خوفاً من القوى الأمنية وخصوصا قوى مكافحة الشغب، الذين لولا الجيش اللبناني لكان الاعتداء بالضرب المبرح مستمرًّا حتى الآن، مسجونين في منطقة جونية”.