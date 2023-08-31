الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"فيديو" للنادي الأهلي السعودي يحقق أكثر من مليار مشاهدة!

منذ 35 ثانية
النادي الأهلي السعودي

نادي الأهلي السعودي

A A A
طباعة المقال

حقق منشور للنادي الأهلي السعودي على منصة “X”، تويتر سابقاً، رقماً قياسياً هائلاً في عدد المشاهدات التي تخطت حتى الساعة 1.1 مليار مشاهدة وحوالي 50 ألف إعجاب، خلال أربعة أيام فقط.

المنشور العالمي كان عبارة عن مقطع فيديو قصير يتحدث عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني جابرييل فيغا، جاء فيه: “جوهرة إسبانيا سيقف يردد النشيد”.

وأعلن الأهلي السعودي صاحب البداية الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع غابري فيغا، وكتب في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقاً باسم تويتر أنه تعاقد مع فيغا لثلاثة مواسم وحتى 2026.

ونشر الأهلي عدة صور للاعبه الجديد البالغ عمره 21 عاماً بقميص النادي، وقال إن مراسم توقيع العقد حدثت في باريس، وكذلك الحال بالنسبة للفحص الطبي.

يُعد فيغا من اللاعبين الذي يتقنون المراوغة ويستعين بذكائه في الخروج في التعامل مع الكرة والحفاظ عليها في الأماكن الضيقة، كما يحب التواجد في الثلث الأخير من ملعب المنافس من أجل استغلال قدرته على التسديد البعيد وتسجيل الأهداف، خاصة من وضع الحركة تماماً كما فعل في مباراة سيلتا فيغو وريال بيتيس.

ويُنظر إليه على أنه لاعب خط الوسط المثالي لأي فريق يحب اللعب على الهجمات المرتدة؛ وهو الأمر الذي يفسر سر اهتمام ريال مدريد بضمه في إحدى فترات الانتقالات، أما الآن فسيكون واحداً من الأسلحة الفتاكة لأهلي جدة في الدوري السعودي.

    المزيد من منوعات

    شعار الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم
    صورة.. من سيكون أفضل لاعب بالدوري السعودي خلال أغسطس؟
    بنجامان بافارد ينضم رسمياً إلى إنتر
    مهاجم أرسنال ينتقل إلى موناكو الفرنسي

    الأكثر قراءة

    مستشفى كانبيرا في أستراليا
    أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    استكشاف الفضاء- تعبيرية
    عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ