"فيديو" للنادي الأهلي السعودي يحقق أكثر من مليار مشاهدة!

حقق منشور للنادي الأهلي السعودي على منصة “X”، تويتر سابقاً، رقماً قياسياً هائلاً في عدد المشاهدات التي تخطت حتى الساعة 1.1 مليار مشاهدة وحوالي 50 ألف إعجاب، خلال أربعة أيام فقط.

المنشور العالمي كان عبارة عن مقطع فيديو قصير يتحدث عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني جابرييل فيغا، جاء فيه: “جوهرة إسبانيا سيقف يردد النشيد”.

جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد 💚 🤩#VeigaToAlahli pic.twitter.com/3gYgkM1Uw7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023

وأعلن الأهلي السعودي صاحب البداية الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع غابري فيغا، وكتب في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقاً باسم تويتر أنه تعاقد مع فيغا لثلاثة مواسم وحتى 2026.

ونشر الأهلي عدة صور للاعبه الجديد البالغ عمره 21 عاماً بقميص النادي، وقال إن مراسم توقيع العقد حدثت في باريس، وكذلك الحال بالنسبة للفحص الطبي.

يُعد فيغا من اللاعبين الذي يتقنون المراوغة ويستعين بذكائه في الخروج في التعامل مع الكرة والحفاظ عليها في الأماكن الضيقة، كما يحب التواجد في الثلث الأخير من ملعب المنافس من أجل استغلال قدرته على التسديد البعيد وتسجيل الأهداف، خاصة من وضع الحركة تماماً كما فعل في مباراة سيلتا فيغو وريال بيتيس.

ويُنظر إليه على أنه لاعب خط الوسط المثالي لأي فريق يحب اللعب على الهجمات المرتدة؛ وهو الأمر الذي يفسر سر اهتمام ريال مدريد بضمه في إحدى فترات الانتقالات، أما الآن فسيكون واحداً من الأسلحة الفتاكة لأهلي جدة في الدوري السعودي.