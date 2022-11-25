فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"

تحدث أحد مشجعي ننتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم عبر مقطع فيديو عن تجربته في زيارة دولة قطر لحضور نهائيات كأس العالم، وعن حقيقة الإشاعات التي يرددها البعض هناك.

ونشر حساب “qatarliving” عبر تيك توك مقطع فيديو للمشجع الأمريكي الذي أشار إلى أن هذه ليلته الأخيرة في قطر، متمنياً لو انه تمكن من التخطيط بشكل أفضل للبقاء ومشاهدة العديد من المباريات، وليس مباراة واحدة فقط.

ولاقى المقطع المنشور حجم مشاهدات وتفاعلات ضخمة جداً، حيث بلعت مشاهداته ما يقارب (1.6) مليون مشاهدة حتى الآن.

ولفت المشجع الأمريكي إلى أن جميع الملاعب في قطر تبعد عن بعضها مسافة ساعة واحدة كحد أقصى، حيث أن هناك العديد من الأشخاص الذي سيحظون بمتابعة 13-16 مباراة في نهائي كأس العالم، بكلفة قد تصل إلى حوالي (1300 – 1400) دولار فقط.

وطالب المشجع متابعيه بعدم تصديق الإشاعات، مؤكداً أن ما شاهده في قطر كان جميلاً، والناس طيبون وأماكن السكن رائعة، والضيافة كانت فاخرة.

وختم مقطع الفيديو بقوله: “كل ما أود قوله، لقد كانت بطولة جيدة للغاية”.

@qatarliving An American football fan speaks about his experience in Qatar on his last day during the World Cup, adding that it was a “well put tournament” with hospitality being phenomenal and stadiums very accessible. 📽: soonerkid09 ♬ original sound – qatarliving