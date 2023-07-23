فيديو مؤثّر.. "أصغر فارسة" في كردستان العراق تودّع حصانها

أثارت أصغر فارسة في إقليم كردستان العراق، لانيا فاخر، حالة من الحزن الشديد والتعاطف معها على مواقع التواصل الاجتماعي، ببكائها بحرقة كبيرة على موت حصانها.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفلة لانيا فاخر، التي تبلغ من العمر 8 أعوام وتصنف كأصغر فارسة في إقليم كردستان، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها.

حب ووفاء

وتحدثت الفارسة الصغيرة عن قصة حصانها، قائلة: “أهداني والدي هذا الحصان، وكنت أحبه جدًا وأهتم به كل يوم وأقدم له الطعام.. وفي اليوم الأخير، ذهبت لإطعامه لأنه كان مريضًا، وطبيبه كان يمنعني من الاقتراب منه، لكنني كنت أصر على إطعامه”.

وأضافت: “كان الجميع يعلم أن حصاني قد مات، لكنهم أخفوا عني ذلك.. بكيت بحرقة حين شاهدته ميتًا، وشعرت أن العالم ينهار.. فقدت أعز أصدقائي وما زلت أذهب بالتفاح والسكر إلى قبره، فأنا لن أنساه وسأستمر في رياضة ركوب الخيل وسأقتني غيره، لكن حبي لجسمه لن يموت”.

وكانت لانيا فاخر قد صرحت في وقت سابق قائلة: “أحب هذا الحصان كثيرًا من القلب، وهو يشعر بي عندما أقبله.. أحبه من القلب وهو يشعر بأنني أحبه من قلبي، ويسمع كلامي في كل شيء. طموحي أن أرفع علم بلدي على ظهر الحصان خارج الوطن.. أتمنى عندما أكبر أن يكون لي مكان خاص يتعلم فيه شباب وبنات كردستان الفروسية على يدي”.