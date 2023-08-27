فيديو مؤثّر.. رونالدو يُحقق حلم طفلة سعوديّة كفيفة

حقّق لاعب نادي “النصر” النجم البرتغاليّ كريستيانو رونالدو، حلم طفلة سعودية كفيفة من خلال اللقاء معها عقب انتهاء مباراة فريقه ضدّ فريق الفتح، والّذي انتهى بنتيجة 0-5 يوم الجمعة.

وانتشر مقطع فيديو لاقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي لرونالدو والطفلة، حيث شوهد النجم البرتغالي يقف بجانبها قبل أن يوقع الكرة ويلتقط الصور.

A wonderful clip of Cristiano Ronaldo with a blind Al Nassr fan🥹❤️ pic.twitter.com/N8BZDfVYjL — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 26, 2023

وقالت له الفتاة التي كانت ترتدي قميص فريق النصر: “أنا من أشدّ معجبيك”. فردّ عليها رونالدو بالقول: “شكرًا لك، شكرًا لك”.

وأضافت: “في الواقع، لقد جئت إلى المباراة فقط من أجلك. أحببت أداءك ولا أصدق أنك سجلت تلك الأهداف الثلاثة”.

ليردّ رونالدو على الطفلة بالقول: “لقد منحتني الحظ”.