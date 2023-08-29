فيديو مؤثّر لعرقجي باكيًا بعد مباراة فرنسا.. لمن قال "يا عيب الشوم"؟

بعدما كان منتخب لبنان لكرة السلة قريبًا جدًا من نيل فوزه على فرنسا في مباراة اليوم، انتقد النجم وائل عرقجي بشدّة الناس الذين قاموا ويقومون بحملات تجريح ضد المنتخب ولاعبيه وجهازه الفني والإداري، والذي يشارك في بطولة العالم 2023.

وجاء كلام عرقجي على إثر المباراة التي خاضها لبنان ضد فرنسا، والتي كان فيها منتخب الأرز ندًا قويًا وخسرها بفارق ٦ نقاط بعدما تقدّم في معظم فترات اللقاء.

وقال عرقجي الذي سجّل ٢٩ نقطة في مباراة اليوم: “كنت أريد التعويض في المباراة ضد فرنسا للخسارتين الأولى والثانية أمام لاتفيا وكندا وأعطيت ما بوسعي في اللقاء ضد فرنسا”، وأضاف: “لقد تعرضنا إلى حملات كبيرة كلاعبين وجهاز فني”، وتابع “الحمد لله على كل شيء”.

عرقجي أضاف باكيًا: “خسرنا المباراة ضد فرنسا وهو منتخب كبير جدًا، سنقاتل حتى النهاية وسنعطي كل ما بوسعنا في المباراتين المقبلتين ضد ساحل العاج وإيران”، مضيفًا: “لقد خضنا ثلاث مباريات صعبة ضد منتخبات قوية والآن سنقاتل حتى النهاية لتحسين مركزنا في الترتيب النهائي”.

وتابع: “البعض تناسى ما فعله المنتخب العام الفائت وهنالك أشخاص يشتمون الجهاز الفني واللاعبين ويا عيب الشوم عليكم ما تقولونه بحقنا. نحن نفعل ما بوسعنا من أجلكم ضد منتخبات أقوى وسنظل نعطي ما بوسعنا من أجل الناس الذين يقفون إلى جانبنا”.

عرقجي قال: “أهدي الدموع التي أذرفها إلى لبنان وإلى عائلتي وأشكر كل من تعاطف معنا وقلت للاعبين قبل المباراة مع فرنسا إننا قادرون أن نفعل شيء ضد فرنسا، ومجموعتنا كانت صعبة ومباراتنا مع فرنسا أعطتنا دفعًا كبيرًا للمباراتين المقبلتين”.