فيديو مثير للضحك.. شيخ قبليّ يُسكت عنصرًا حوثيًا "الموت لأمك"

حظي مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، برواج واسع، وأثار موجة من الضحك، بعد أن ردّ شيخ قبلي على ترديد أحد عناصر الحوثي شعار “الموت لأميركا” خلال مراسم صلح.

في التفاصيل، وبينما كان الشيخ القبلي يتحدث إلى الحاضرين خلال مراسم الصلح ويحث المتخاصمين على التصالح، قاطعه عنصر حوثي قائلًا: “الموت لأميركا”، ليرد عليه الشيخ فورًا: “الموت لأمك”، وفق وسائل إعلام يمنيّة.

فيما لم يتسن معرفة هوية الشيخ، ولا تاريخ الحادثة ومكانها.

#اليمن

صلح قبلي، والشيخ يتحدث، دخل أحد الحوثة في الخط يصرخ (الموت لأمريكا) أسكته الشيخ صارخا بوجهه: الموت لأمك ههههه

سيأتي اليوم الذي يتحول #الحوثيون فيه إلى حالة يرثى لها من ازدراء الناس، واحتقارهم. pic.twitter.com/jf1ipp76ux — أحمد اليفرسي (@AlyfrsyAhmd) August 12, 2023

هذا ويشار إلى أنّ شعار “الموت لأميركا” عادة ما تردده الميليشيات الموالية لإيران، ومنها جماعة الحوثي. وفي حزيران/ يونيو 2021، اعتبر القيادي الحوثي حسين العزي على حسابه عبر منصة “إكس”، أن شعار “الموت لأميركا” الذي تردده الجماعة لا يعني “الموت الإكلينيكي أو السريري”، وإنما هو “دعوة لتغيير سلوك أميركا”.