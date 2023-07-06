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فيديو مذهل.. مكان مخيف والحياة فيه شبه منعدمة باستثناء بعض المخلوقات الغريبة!

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2023 12:06 مساءً
كائن بحري في خندق ماريانا العميق

كائن بحري في خندق ماريانا العميق

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يصنف خندق ماريانا في غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية. كأعمق نقطة داخل البحر، حيث يتجاوز عمقه أحد عشر كيلومتر، بينما جبل إفرست يعلو عن سطح الأرض بمقدار ثمانية كيلومترات.

ولم يتجرأ أو يقدر أي بشري على الوصول إليه، إلا بعد التطور العلمي الكبير، لأن الإنسان وحتى إذا كان يمتلك بدلة غوص وجرة أوكسجين، فإنه قد يفقد حياته نتيجة الضغط الشديد، الذي يمكن أن يتسبب بانفجار الرئة، ولذلك كان الوصول إلى هذه النقطة يتطلب غواصة مصممة لتحمل أشد درجات الضغط، حتى تحمي من بداخلها من البشر.

وكانت المركبة المأهولة الأولى التي تصل إلى عمق العمق في خندق ماريانا هي حوض تريستي، وهي مركبة للأبحاث مصممة للغوص في المناطق البحرية العميقة تم بناءها في إيطاليا، وباستثناء عدد محدود جداً من الطحالب والعوالق، وأنواع غير معروفة من البكتيريا، لاحظ العلماء وجود مخلوق يسمى خيار البحر، وهو نوع من اللافقاريات تعيش حتى عشرة أعوام، وقام العلماء أيضاً بإنزال ميكروفون مصنوع من التيتانيوم إلى عمق الخندق، فالتقطوا أصواتاً غريبة استغرقت شهوراً من التحليل، كانت تحتوي على أصوات زلازل كبرى، وعويل حيتان، وأصوات أعاصير بحرية.

 

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