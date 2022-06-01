فيديو مذهل.. نبتة مساحتها أكبر من سبع دول!!

أعلن باحثون من جامعة أستراليا الغربية، أنهم عثروا على أطول نبتة في العالم موجودة قبالة سواحل أستراليا، يُعتقد أنه آخذة في النمو من بذرة واحدة طيلة 4500 عام على الأقل، وأشاروا إلى أن هذه النبتة البحرية تغطي مساحة 180 كيلومتر مربع تقريبا، أي أنها أكبر من 7 دول صغيرة مثل الفاتيكان وموناكو وليشتنشتاين.

ووفقاً لدراسة، نشرتها مجلة “بروسيدنغز أوف ذا رويال سوسايتي بي” التابعة للجمعية الملكية البريطانية اليوم الأربعاء فإن باحثين من جامعة “أستراليا الغربية” وجامعة فليندرز عثروا على “استنساخ” من عشب “بوسيدونيا” البحري الأسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش في ولاية “أستراليا الغربية”.

وذكر الباحثون أنهم كانوا يحققون في عدد النباتات المختلفة التي تنمو في مراعي الأعشاب البحرية في خليج القرش، على بعد 831 كيلومترا شمال بيرث، عندما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت بذرة واحدة، يقدر عمرها بـ4500 عام على الأقل.

وقالت جين ادجيلو الباحثة الطالبة في جامعة أستراليا الغربية ورأست فريق الدراسة، إن الفريق جمع عينات من براعم الأعشاب البحرية، من البيئات المتغيرة للخليج وأنتج بصمة باستخدام 18 ألف علامة وراثية.

وأضافت أن “نبتة واحدة فقط امتدت لمسافة أكثر من 180 كيلومترا في خليج القرش، وتغطي مساحة 200 كيلو متر مربع مما جعلها أكبر نبتة معروفة على كوكب الأرض”.

وقالت الدكتورة إليزابيث سينكلير، إحدى الباحثات: “يبدو أن هذا الغطاء النباتي مرن حقًا ، حيث يواجه نطاقًا واسعًا من درجات الحرارة ودرجات الملوحة بالإضافة إلى ظروف الإضاءة الشديدة للغاية ، والتي تكون مجتمعة في العادة مرهقة للغاية بالنسبة لمعظم النباتات”