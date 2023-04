فيديو مرعب.. مشهد من الفضاء لبركان يثور وكأنه "قنبلة نووية"!

نشرت صفحة صحفة ووندر أوف ساينس “Wonder of Science” العلمية مقطف فيديو مثير للحظة انفجار بركان على الأرض تم توثيقها من الفضاء الخارجي.

ويظهر في الفيديو الذي نشره حساب ووندر أوف ساينس “Wonder of Science” على تويتر وحاز على أكثر من مليون مشاهدة، قمة بركان مصورة من الفضاء الخارجي، حيث ظهرت الكتلة التي شكلها الدخان بشكل مشابه لانفجار قنبلة نووية.

وأشارت الصفحة التابعة لموقع علمي، إلى أن هذه المشاهد منقولة من وكالة “ناسا” الأمريكية، لكنها لم تشر إلى طبيعة البركان ومكانه.

الجدير بالذكر، أن بركان إيبيكو في روسيا نفث الشهر الماضي كميات هائلة من الرماد، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل لارتفاعات عالية جدا.

وتسببت الحرارة المرتفعة الصادرة عن فوهة البركان بذوبان الثلوج حولها، كما تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

This is what an erupting volcano looks like from space.

Credit: NASA Johnson pic.twitter.com/k0QVWcjnDd

— Wonder of Science (@wonderofscience) April 28, 2023