فيديو مرعب.. 28 شخصاً عالقين في الهواء لمدة نصف ساعة

أنقذت فرق الطوارئ في ولاية أوريغون الأميركية 28 شخصاً بعد أن ظلوا عالقين لمدة نصف ساعة تقريباً وهم يتدلون رأساً على عقب أثناء رحلة في متنزه ترفيهي عمره قرن من الزمان.

فقد عاش الأشخاص الـ28 لحظات من الرعب وذلك بعد خوضهم تجربة لا تنسى على ارتفاع أكثر من 30 مترا، بانتظار من ينقذهم، وفق تقرير لشبكة “إي بي سي نيوز”.

وبدأ الكابوس عندما استقل الركاب اللعبة المعروفة باسم “AtmosFEAR”، وهي عبارة عن عمود ضخم وشاهق، توصل إليه مجموعة من المقاعد بواسطة أذرع معدنية.

ويبدأ العمود بالارتفاع والدوران والانقلاب رأسا على عقب بالركاب، إلى أن يصل إلى ارتفاع كبير يصل إلى عشرات الأمتار.

لكن الركاب علقوا رأسا على عقب على ارتفاع هائل ما اضطر إدارة الحديقة إلى إخراج الزوار وإغلاق أبواب المتنزه في حين حضر رجال الإطفاء لإنقاذ العالقين.

وأخذ الأمر وقتاً قصيراً لإنقاذهم بعدما جرى إصلاح الخلل يدوياً وإنزال الركاب، في حين أن رجال الإطفاء كانوا يستعدون للتسلق بالحبال في حال فشل الحل الأول.

من جانبها، أوضحت الشركة المشغلة أن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في حديقة” أوكس بارك”، على إنزال مقاعد الركوب يدوياً.

هذا ولم يصب أي راكب بأذى، لكن تم نقل شخص إلى المستشفى لأنه كان يعاني من حالة صحية مزمنة.

في حين نوهت إدارة الحديقة بأن تلك اللعبة تعمل منذ عام 2021 ولم تشهد أي حوادث سابقة، وأنها ستبقى متوقفة عن العمل حتى إشعار آخر.

وقالت الحديقة إنها ستعمل مع الشركة المصنعة للعبة والمحققين لتحديد سبب العطل.

يذكر أنه تم افتتاح “أوكس بارك” لأول مرة في عام 1905. ويقول موقعها على الإنترنت إنها تقدم “مزيجاً بورتلاندياً فريداً من الإثارة والمغامرة الحديثة”.

Dozens of Amusement Park Visitors Trapped in Portland — Seattle Times

The AtmosFEAR ride at Oaks Amusement Park in Portland, Oregon, malfunctioned.

Twenty-eight people who decided to ride and tickle their nerves got stuck while upside down.

They hung there for about half an… pic.twitter.com/j23Hy4yiaU

— Insider News (@Ins1der_News) June 16, 2024