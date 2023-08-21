الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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فيديو.. مشهد مؤثر لأنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاج

منذ ساعة واحدة
حيوان باندا

حيوان باندا

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لأنثى باندا تحتضن صغيرها في القفص بعد خضوعه للعلاج وغيابه عنها لقترة قصيرة.

وظهر صغير الباندا في حضن والدته السعيدة بعودته في مشهد مؤثر يأسر القلوب.

وتعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التي تتعلّم بسرعة، لكنها كسولة لا تتحرك كثيراً وحركتها بطيئة.

وتُعدّ الباندا العملاقة من الثدييات التي تتميّز بجسمها الضخم، ووجهها الدائري، وفروها ذي اللونين الأبيض والأسود، وتعتبر من الثدييات النادرة في العالم. وتعيش الباندا في غابات الخيزران الموجودة في جبال وسط الصين، لذلك يُطلق عليها اسم “دب الخيزران”، وتُعرف بالصينية باسم (Daxiongmao)؛ أي “القط الكبير”، فيما الاسم العلمي له هو (Ailuropoda melanoleuca) والذي يعني الحيوان الأبيض والأسود ذي الأقدام الشبيهة بأقدام القطط.

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