فيديو.. مفاجآت عملاقة تظهر بعد جفاف أحد الأنهار في تكساس!

كشف بول بيكر أحد العاملين في تنظيف ورسم خرائط آثار الديناصورات في متنزه وادي الديناصورات بولاية تكساس عن مفاجأة عملاقة ظهرت بسبب انخفاض مستويات المياه بسبب تزايد الجفاف مع تعرض ولاية تكساس الأميركية لحرارة قياسية.

وقال بيكر (45 عاما): “من المثير أن نرى شيئا لم يره أحد من قبل؛ هذا تقريبا بمثابة كنز ما، كنت قد اعتقدت أنني رأيت كل آثار الديناصورات في هذه المنطقة، لكن خلال العامين الماضيين، ومع فترات الجفاف التي شهدناها والعمل الجاد الذي قام به المتطوعون، كان هذا مشهدا رائعا”.

ويعد متنزه وادي الديناصورات، الذي يقع على بعد حوالي ساعة ونصف جنوب دالاس بولاية تكساس، موطنا لعدد كبير من آثار الديناصورات التي عاشت في المنطقة قبل حوالي 113 مليون سنة. وهو نقطة جذب لعشاق الديناصورات والسياح الذين يتدفقون عادة على نهر بالوكسي، الجاف حاليا، لصيد الأسماك والسباحة وقوارب الكاياك.

ومع انخفاض مستويات المياه هذا الصيف، تم الكشف عن المزيد من التاريخ القديم، إذ امتدت موجة جفاف شديد لتغطي أكثر من ثلث الولاية حاليا، بحسب مرصد الجفاف الأميركي.

ويعد العثور على قدر كبير جديد من تاريخ الحفريات بمثابة جانب مشرق إلى حد بالمقارنة بالطقس القاسي بالنسبة لجلين كوبان، الذي كان يعمل ويكتب عن مسارات الديناصورات في نهر بالوكسي، داخل وحول متنزه وادي الديناصورات الحكومي، طوال ما يزيد عن 40 عاما.

وفي هذا العام، تركز عمل كوبان إلى حد كبير على تنظيف موقعين كبيرين في المتنزه، حيث يخطط لتوسيع رسم خرائط مسارات الحديقة لتشمل تلك التي كانت مدفونة سابقا تحت الطين والمياه.

وقرر فريق كوبان أن الآثار المكتشفة حديثًا تنتمي على الأرجح إلى نوعين: أكروكانثوصور، الذي يصل وزنه إلى 7 أطنان، وسوروبوسيدون الذي يعرف أيضا باسم بالوكسيصور، ويزن حوالي 44 طنا.