فيديو.. "ملكة الفواكه" تسببت في إيقاف مطارات وإرباك دول!

الفاكهة التي تسبب بإيقاف مطارات بأكملها وإغلاق فنادق أمام نزلائها، محظورة في جميع الأماكن العامة والمغلقة والمواصلات والمصاعد وسيارات التاكسي، وتسبب بشن عمليات أمنية كبيرة موسعة في كثير من الدول، ووضعت لأجلها اللافتات بجانب اللافتات التي تحظر السلاح التدخين وغيرها، ما الذي جعل كل هذه الحرب تُقام ضد فاكهة؟!

إنها فاكهة الدوريان أو ما أُطلق عليها فاكهة الجنة ومنهم من سماها فاكهة جهنم ، تعددت المسميات والحظر عليها واحد، اشتهرت في أسواق جنوب شرق آسيا ولها شعبية كبيرة في دولة إندونيسيا تحديدًا، شُنت الحروب ضدها بسبب رائحتها النتنة الكريهة التي شبهها أحدهم برائحة الجثة المُتحللة، لها شكل شوكي يوحي بقسوتها لكن ملمسها ناعم إلى حد كبير يشبه ملمس الزبدة، رائحتها الكريهة تسبب في حظرها ومنعها ومحاربتها وإطلاق الشكوك حولها على أنه قد يكون هناك جثة في المكان، والأمر أبسط من ذلك بكثير، وعلى الرغم من كل المحاذير ضدها إلا أن الدوريان يعتبر فاكهة شعبية مهمة لها مكانتها السامية لدى شعوب جنوب شرق آسيا الذين أطلقوا عليها لقب “ملكة الفواكه” لما لها من فوائد عظيمة وطعم لذيذ كما يصفون.