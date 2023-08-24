فيديو.. ممثلة تعلن حملها وتبكي: كنت صامدة وصابرة

أعلنت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن حملها بطفلها الخامس، ودخلت في حالة من التأثر خلال حديثها عن الأمر لجمهورها عبر حسابها في تطبيق “تيك توك”.

وقالت الشعيبي البالغة من العمر 44 عامًا في مقطع فيديو: “أنا بعلن إني حامل، وأنتظر مولودي واللي صار صار، اللي هيفرح لي يفرح”.

وأضافت: “أتمنى الدعاء منكم، أنا وايد تعبانة ومريت بجلطة وبظروف صعبة وأنا حامل بس كنت صامدة وصابرة”.

وتابعت الممثلة الكويتية: “عندما مرضت واضطررت للبقاء في المستشفى وجالي خبر وفاة فهد الحيان، وجالي جلطة وقتها كنت حاملا، وما كنت أعرف إني حامل”.

ولم تتمالك هيا الشعيبي دموعها، ودخلت في حالة بكاء بسبب المشاعر المتضاربة بداخلها، لتحظى بتعاطف متابعيها، في الوقت الذي قدموا لها فيه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، آملين لها ولطفلها الصحة والسلامة.

وقبل أيام قليلة، احتفلت الممثلة الكويتية بتخرجها من المرحلة الثانوية، معبرة عن فرحتها بالإنجاز الذي حققته.

ووثقت الشعيبي صورة لها بملابس التخرج، وقالت: “وآخرُ دعَوَاهُمْ أَنِ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”، كان الطريق طويلاً وصعبًا وكان الوصول على قدر المشقة مهيبا وعظيما! الحمد لله ما تناهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله الحمد لله على البلوغ ثم نسألك اللهم التمام تم بحمد الله تخرجي من الثانوية العامة| قسم الأدبي”.

وأضافت: “الحمد الله الحمد الله كافحت وصبرت ونجحت ونسيت كل شي تعبني بحياتي أنا وايد مستأنسة واللهم لك الحمد”.