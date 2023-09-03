الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
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فيديو.. موقف محرج لحورية فرغلي في مسابقة ملكة جمال مصر

منذ 4 دقائق
حورية فرغلي

حورية فرغلي

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موقف محرج تعرضت له الفنانة حورية فرغلي خلال حضورها حفل مسابقة ملكة جمال مصر، حيث تعثرت خلال نزولها على سلم الفندق الذي أقيم فيه الحفل ما أدى لسقوطها بشكل مفاجئ من دون أن تتعرض لأي إصابات.

ومازحت حورية الذين تجمعوا حولها بعد سقوطها قائلة: “كنت هقلع الجزمة وأنزل حافية، والحمد لله عندي ثقة في نفسي واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية”.

وكانت حورية قد كشفت في تصريحات صحفية، عن مقاييس الجمال بالنسبة لها إذ قالت إنها ترى أن الجمال ليس بالجسم أو الشكل ولكن الجمال يكون من الداخل ويظهر على الوجه موضحة: “مقاييس الجمال مش الجسم المبهر ولا الوجه المبهر، لكن الأهم هو الداخل لأن اللي جوه هو مرايتك.. لو وحشة أو حلوة هتطلع في وشك مش بحب البنت اللي واخدة قلم في نفسها”.

وتحضر حورية فرغلي لمجموعة من الأعمال تعود بها لجمهور بعد غياب بسبب فترة مرضها، حيث أشارت إلى أنها تحضر حاليًا للمشاركة في مسرحية وفيلم جديدين خلال الفترة المقبلة.

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