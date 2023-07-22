فيديو.. ميسي يعلق على هدفه القاتل في أول مباراة مع إنتر ميامي

وقع النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، على عقد مسيرته الجديدة مع إنتر ميامي الأمريكي، بطريقة ولا أجمل بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى كروس أسول المكسيكي في الوقت الضائع للمباراة.

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة رسمية له بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وقاده إلى تحقيق فوز قاتل على كروز آزول المكسيكي فجر اليوم السبت بكأس الرابطة.

واقتنص ميسي هدف الفوز للفريق الأمريكي في الوقت القاتل عند الدقيقة 94 من زمن اللقاء، بتسديدة من ركلة ثابتة، ليبهر جماهير إنتر ميامي وعشاقه.

MESSI'S FIRST GOAL FOR INTER MIAMI AND IT'S A GAME-WINNER 🤯 WHAT A MOMENT (via @MLS)

pic.twitter.com/SoF9dSrbDY — Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2023

وقال ميسي عقب المباراة عبر منصة “آبل تي في”: “أولا اسمحوا لي أن أهدي هذا الفوز لزميلي إيان فراي الذي كان يعاني في غرف الملابس من الإصابة التي تعرض لها، لقد عاد بعد إصابتين خطيرتين، واليوم لسوء الحظ تعرض للإصابة مرة أخرى”.

وعن هدفه القاتل من ركلة ثابتة رائعة داخل شباك كروز آزول، قال النجم الأرجنتيني ليونيل: “ركزت نظري على المرمى فقط، وأدركت أنه يتعين عليّ هز الشباك، لأنها آخر هجمة في المباراة، ولا نريد اللجوء لركلات الترجيح”.

وأضاف ميسي: “حققنا انتصارا مهما، لأنه جاء ضمن بطولة جديدة، ستمنح الفريق ثقة وتدفعه للأمام”.

وزج الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، بمواطنه ميسي بعد مرو تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، في لحظة تاريخية لجمهور النادي الأمريكي.

وفور نزول ميسي إلى أرض الملعب تم منحه شارة قيادة إنتر ميامي، والنتيجة كانت تشير إلى تقدمه فريقه بهدف وحيد، لكنه تلقى هدفا، قبل أن يقتنص “البرغوث” هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل من زمن اللقاء.