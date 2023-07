فيديو.. ميسي يعلق على هدفه القاتل في أول مباراة مع إنتر ميامي

وقع النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، على عقد مسيرته الجديدة مع إنتر ميامي الأمريكي، بطريقة ولا أجمل بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى كروس أسول المكسيكي في الوقت الضائع للمباراة.

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة رسمية له بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وقاده إلى تحقيق فوز قاتل على كروز آزول المكسيكي فجر اليوم السبت بكأس الرابطة.

واقتنص ميسي هدف الفوز للفريق الأمريكي في الوقت القاتل عند الدقيقة 94 من زمن اللقاء، بتسديدة من ركلة ثابتة، ليبهر جماهير إنتر ميامي وعشاقه.

MESSI'S FIRST GOAL FOR INTER MIAMI AND IT'S A GAME-WINNER 🤯

WHAT A MOMENT

(via @MLS)

pic.twitter.com/SoF9dSrbDY

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2023