فيديو.. نجمة باكستانية تنهال بالصفعات على مذيع على الهواء مباشرة بسبب نكتة

انهالت الفنانة الباكستانية الشهيرة، شازيا منجور، بالصفعات على مذيع استضافها في البرنامج الجماهيري الباكستاني

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المغنية وهي “تكيل الصفعات” لمقدم البرنامج، بسبب طرحه سؤالا أغضبها.

فخلال اللقاء طرح المذيع عليها “نكتة عن شهر العسل”، قاصدا مضايقتها على مايبدو بخصوص موضوع سابق الأمر الذي لم يرق لها.

فنهضت المغنية من مكانها وبدأت في دفعه قبل أن تضربه، بينما حاول عدد من المتواجدين التدخل للفصل بينهما دون جدوى.

Slap kalesh b/w Pakistani Singer Shazia Manjoor and Co-Host of show over making joke on 'Honeymoon' with a Woman

pic.twitter.com/6fehVrq7NS

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 27, 2024