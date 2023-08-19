السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. هدف تاريخي "لا يُنسى" لمحمد صلاح في شباك "بورنموث"

منذ 18 ثانية
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

تمكن النجم المصري محمد صلاح من إحراز أول أهدافه مع نادي ليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف تاريخي في مرمى ضيفه بورنموث، (السبت 19-8-2023)، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وتحصل المجري دومنيك سوبوسلاي على ركلة جزاء بعد عرقلته من مدافع بورنموث، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها في الدقيقة 37.

وسدد صلاح الركلة لكن نيتو تصدى لها، لترتد لصلاح ويضع الكرة في الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

ووصل النجم المصري إلى هدفه الـ187 بقميص “الريدز” ليتخطى بهدف عدد أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي لنادي الاتفاق السعودي، مع ليفربول على مدار التاريخ.

وانفرد محمد صلاح بذلك بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ.

يذكر أن الويلزي إيان راش هو من يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 346 هدفا.

    المزيد من منوعات

    تركيا
    فيديو.. سائق اجرة يقتل مغربي في تركيا
    مسؤولة أمريكية في موقف محرج بعد تعرضها لقبلة على الهواء
    بالفيديو - "قبلة على الهواء" تضع مسؤولة أميركية في موقف محرج!
    الفلسطيني محمد النجار
    "لم أعد أتحمل الألم".. انتحار شاعر فلسطيني بقنبلة يدوية

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل العرب!
    عمرو دياب
    بسبب مشكلة مادية مع عمرو دياب.. أرملة جان صليبا تستغيث
    تدابير سير
    بسبب حفل عمرو دياب.. لا تسلكوا هذه الطرق في بيروت غداً!