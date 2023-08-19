فيديو.. هدف تاريخي "لا يُنسى" لمحمد صلاح في شباك "بورنموث"

تمكن النجم المصري محمد صلاح من إحراز أول أهدافه مع نادي ليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف تاريخي في مرمى ضيفه بورنموث، (السبت 19-8-2023)، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وتحصل المجري دومنيك سوبوسلاي على ركلة جزاء بعد عرقلته من مدافع بورنموث، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها في الدقيقة 37.

وسدد صلاح الركلة لكن نيتو تصدى لها، لترتد لصلاح ويضع الكرة في الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

ووصل النجم المصري إلى هدفه الـ187 بقميص “الريدز” ليتخطى بهدف عدد أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي لنادي الاتفاق السعودي، مع ليفربول على مدار التاريخ.

وانفرد محمد صلاح بذلك بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ.

يذكر أن الويلزي إيان راش هو من يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 346 هدفا.

صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية في البريميرليج ويسجل في شباك بورنموث 💥⚽#السبت_الكروي pic.twitter.com/26152lQQIB — FilGoal (@FilGoal) August 19, 2023