فيديو يحبس الأنفاس.. تقارب كبير بين طائرتين في سماء الرياض

انتشر فيديو مثير على منصات التواصل الاجتماعي، لمرور طائرتين فوق جبال طويق الشهيرة، وسط السعودية، في ظلّ اقتراب كبير من بعضهما البعض، قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في مشهد يحبس الأنفاس.

فالطائرة الأولى ‫تابعة للخطوط السعودية من نوع B777-300 يقودها الكابتن ممدوح بخاري، وأخرى تابعة لخطوط فلاي ناس من نوع A320 neo يقودها الكابتن فهد اليحيى.

في حين أوضح الحساب الرسمي للطيران السعودي عبر “تويتر” أنّ الارتفاع بين الطائرتين كان 60 مترًا فقط، في الوقت الذي انتقده عدد من النشطاء بأن مسافة 60 مترًا فقط مخاطرة كبيرة، لا سيما أن الطائرة تولد تيارات قد تعصف بالأخرى.

إلى ذلك، حلّل الطيار المدني والناشط في إعلام الطيران، عبد الله الغامدي، قائلًا: “هذه المناورات لا تتم إلا بعد أخذ الإذن من السلطة التشريعية، الفرق بين الطائرات يتجاوز 500 قدم بالتأكيد من أجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائية بين الطائرات، وقبل تطبيق هذه المناورة في السماء تم تطبيقها نظريًا على الأرض، ودرسوا فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها وحالات الطوارئ”.