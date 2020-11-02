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فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في مصر

منذ 43 دقيقة
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صورة من الفيديو

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رصدت لقطات مصورة حادث مروري يدمي القلوب أودى بحياة عدد من الأشخاص وعشرات الإصابات بينهم أطفال في مصر .

خلال 58 ثانية صباح الأحد تحول حادث سير أعلى كوبري أبو صير بمركز البدرشين جنوبي الجيزة بمصر إلى كابوس، بعد أن اكتسى المكان بدماء الضحايا بين وفيات ومصابين.

ورصدت كاميرات المراقبة سيارة “فان” صغيرة “فضية اللون” كانت تسير بسرعة هادئة، وتحمل مجموعة من الأطفال في طريقهم إلى معهد أزهري بالبدرشين، فيما كانت هناك سيارة نقل ثقيل مخصصة لنقل القمامة في طريقها إلى نفس الشارع.

ومع هدوء حركة السير في الموقع، تفاجئ الجميع بسيارة ميكروباص “بيضاء اللون” تسير بسرعة فائقة لتصطدم بسيارة الأطفال، التي انحصرت بينها وبين سيارة النقل الثقيل.

وتحولت السيارة الصغيرة إلى قطعة خردة تسيل منها الدماء وتهشم الجزء الأمامي للميكروباص ولم تتأثر سيارة النقل الثقيل، فيما هرع المارة وأصحاب المحال التجارية لإنقاذ الضحايا، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأسفر الحادث المروع عن وفاة 7 حالات و11 مصابا بينهم أطفال، فيما تم القبض على سائقي الميكروباص وسيارة النقل الثقيل.

وأمرت النيابة المصرية بتسليم جثث الضحايا لذويهم وصرحت بالدفن كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحادث الحقيقية.

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